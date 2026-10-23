Preocupa Posible alianza Verde-PT sin Morena por gubernatura

Judith Díaz, Andrés Mijes y Tatiana Clouthier pidieron a la dirigencia reconsiderar la candidatura de Flores ante la posible ruptura con el PT y el Verde

La posibilidad de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) compitan sin Morena por la gubernatura de Nuevo León en 2027 encendió las alertas entre liderazgos del partido, quienes advirtieron que una ruptura de la alianza podría poner en riesgo sus posibilidades electorales.

Los exaspirantes a la nominación Judith Díaz, Andrés Mijes y Tatiana Clouthier se reunieron la tarde de este jueves para reiterar su petición a la dirigencia nacional de Morena de que Clara Luz Flores, nombrada coordinadora estatal de defensa de la soberanía nacional y la Cuarta Transformación, no sea la candidata en los próximos comicios.

La preocupación aumentó luego de que la diputada local del PT, Guadalupe Rodríguez, y el dirigente estatal del Verde, Edgar Salvatierra, sostuvieran una reunión para analizar la posibilidad de construir una alianza sin Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Advierten que una ruptura pondría en riesgo la alianza

Judith Díaz señaló que la coalición entre Morena, el PT y el Verde fue importante para alcanzar resultados electorales y mantener acuerdos legislativos, por lo que consideró preocupante la posibilidad de que los partidos aliados compitan por separado en Nuevo León.

La senadora destacó que la alianza permitió obtener el triunfo en la elección al Senado junto con su compañero Waldo Fernández y recordó que la colaboración entre las fuerzas políticas también ha sido relevante para impulsar reformas en el Congreso de la Unión.

“Necesitamos la alianza y nos alerta mucho y nos preocupa mucho que los partidos hermanos de nuestros coaligados a nosotros, con quien sacamos las reformas en el Senado de la República, por ejemplo sin ellos no las podemos sacar, entonces pues nos preocupa demasiado este tema”, expresó Díaz.

El senador con licencia Waldo Fernández no acudió a la reunión. Sin embargo, Clouthier aseguró que mantiene la misma postura que los otros tres liderazgos respecto a la candidatura de Flores.

Mijes respalda a sus compañeros y a Sheinbaum

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, explicó que acudió por iniciativa propia para respaldar a Díaz y Clouthier. También reiteró su alineación con el proyecto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo, como presidente municipal de la capital de la transformación de Nuevo León, acuérdense que Morena llegó a Nuevo León por Escobedo, estamos trabajando mucho, estamos nosotros también alineados a los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y estoy aquí apoyando a mis compañeros y de motu proprio”, afirmó.

Los tres liderazgos insistieron en que continuarán planteando a la dirigencia nacional la necesidad de reconsiderar quién encabezará la candidatura de Morena en Nuevo León.

Clouthier cuestiona resultados electorales de Flores

Tatiana Clouthier argumentó que los resultados electorales de Morena en Nuevo León también deben tomarse en cuenta al definir la candidatura. Para ello, comparó la representación del partido en las elecciones federales de 2018 y 2021.

La exfuncionaria recordó que, durante los comicios de 2018, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó a que Morena obtuviera seis diputaciones federales en Nuevo León. En contraste, afirmó que en 2021, bajo la conducción política que atribuyó a Flores, el partido perdió cinco de esas posiciones y conservó solamente una.

“En el 21 quien hoy coordina el esfuerzo en el estado, lo tumbó, es decir, tiene una agilidad para hacer magia porque desaparece cosas, así como desapareció a Nueva Alianza, así como desapareció el registro del Verde, desapareció cinco diputaciones y se quedó nomás con una”, declaró Clouthier.

Piden reconsiderar la candidatura rumbo a 2027

Clouthier también aseguró que los análisis electorales muestran una caída en las preferencias hacia Flores y sostuvo que Morena debe evaluar el impacto que tendría su eventual candidatura en la competencia por la gubernatura.

“Es una caída libre a pasos acelerados, sacaban un análisis con respecto a pronósticos y por mero se sale de la gráfica, no solamente es la última, ya casi se sale de la gráfica”, dijo.

La exfuncionaria agregó que el partido debe reconsiderar su decisión si busca mantener el respaldo a la presidenta Sheinbaum y conservar la cohesión entre sus aliados políticos.

“Es alarmante y es necesario, nosotros consideramos que si queremos seguir apoyando a nuestra Presidenta (Claudia Sheinbaum), que si el partido está pegado a la Presidenta, el partido tiene que reconsiderar”, concluyó.

La definición de la candidatura de Morena y la postura que adopten el PT y el Partido Verde serán factores para determinar cómo competirán las fuerzas políticas en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027.