Preocupa plaga de lechuguilla en presa 'La Boca'

Fue reportada en abundancia desde principios de abril, tanto en el embalse como en su principal vaso alimentador: el arroyo La Chueca.

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En menos de un mes se han retirado más de 90 tonelada de lechuguilla acuática en la presa La Boca, sin embargo, esta planta invasora no da tregua aún y mantiene en alerta a toda la comunidad que depende del embalse.

Y es que la pistia stratiotes -su nombre científico- se reproduce y crece rápidamente formando una “alfombra” sobre el agua que golpea el ecosistema al obstruir la entrada de los rayos solares y reducir el oxígeno.

Fue reportada en abundancia desde principios de abril, tanto en el embalse como en su principal vaso alimentador: el arroyo La Chueca.

Desde entonces se emprendieron acciones para retirarla manualmente por el municipio de Santiago y agrupaciones civiles como Vecinos de la Presa La Boca y la Asociación de Remo.

Hasta el viernes 3,000 metros cuadrados sumaba la intervención, según informó la Secretaría de Servicios Públicos municipal.

Tras tres semanas de labores todavía hay lechuguilla, por lo que activistas ahora piden la cooperación de todos los órdenes de gobierno.

El llamado, dicen, cobra particular importancia por el pronóstico de lluvias para junio y julio, lo que podría detonar la reproducción de la plaga.

“La Boca es uno de los principales atractivos del estado y del pueblo mágico de Santiago, representa turismo, desarrollo regional, deporte y comercio, todo eso ahora está en grave peligro.

“Es momento de llamar a la unidad para rescatarla, todos tenemos que participar: la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el Estado con Agua y Drenaje y nuestra secretaría de Medio Ambiente”, urgió Jaime Elizondo de Vecinos de la Presa La Boca.

A la par de la flora invasora, la comunidad advierte una amenaza para el embalse que incluso acentúa a la lechuguilla: las descargas sanitarias.

Durante un recorrido realizado por INFO7/EL HORIZONTE se localizó una fuga de aguas negras sobre La Chueca, a aproximadamente 100 metros de la presa.

Las bacterias, minerales, nitrógeno y todos los compuestos presentes en los residuos fecales sirven de alimento para la plaga.

“Hay tantos nuevos fraccionamientos en la zona y la red de drenaje no tiene la capacidad para que se conecten, se colapsa el sistema por lo antiguo, entonces se necesita nueva infraestructura”, explica Elizondo.

Así como la lechuguilla, la descargas han sido objeto de constantes reportes.

“Ya tenemos más de un año con esto, lo reparan por ciertos días nada más, como que le cierran a una válvula pero luego regresa la fuga, es una molestia y a parte todo eso va para la presa.

“No se vale porque la gente viene a pasearse sin saber de todo esto, que es pura contaminación”, lamentó Sergio Ortega, un habitante de la zona.