Preocupa baja ocupación hotelera en Nuevo León rumbo al Mundial

A poco más de dos semanas del Mundial, los hoteles en la entidad apenas alcanzan 60% de ocupación y preocupa baja demanda

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A poco más de dos semanas del arranque del Mundial 2026, la ocupación hotelera en Nuevo León apenas ronda el 60%, situación que mantiene preocupados a los representantes del sector, quienes reconocen que las expectativas iniciales no se han cumplido.

En entrevista con Info 7, Jesús Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, explicó que las reservaciones se mantienen prácticamente en el mismo nivel reportado semanas atrás, por lo que todavía existe una disponibilidad importante de habitaciones en distintos hoteles de la entidad.

“Seguimos con los mismos números, todavía en el 60%, pero no tan arriba; hay muchas habitaciones disponibles".

"La expectativa ha estado disminuyendo porque se están acercando las fechas y no se ha incrementado la cantidad de reservaciones al ritmo que hubiéramos querido".

"Entonces sí estamos preocupados porque pensamos también que el FanFest, que ya dio su cartelera la semana pasada, iba a apuntalar esto de una manera mejor, pero hemos visto que no, que desgraciadamente sigue igual”, comentó.

Distancias entre sedes afectan reservaciones

El empresario hotelero consideró que uno de los factores que ha influido en el comportamiento de las reservaciones es la gran distancia entre las distintas ciudades sede del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá.

“Es algo que se está viendo en todas las plazas, no nada más de México, sino de Estados Unidos y Canadá, que desgraciadamente es un mundial atípico, en donde es demasiado extensa la distancia entre las ciudades".

"Ahora sí que el aficionado va a pensarle muy bien a dónde se va a dirigir".

"Hay mucho aficionado que aún no tiene boleto y quiere asistir, y que va a comprarlo ya más cercano, viendo realmente cuáles son sus posibilidades de ir, a qué partido ir”, explicó Nader.

Recordó que en diciembre la ocupación proyectada para las fechas mundialistas apenas era de 30%, mientras que en cinco meses subió a 60%; sin embargo, todavía queda un 40% de capacidad disponible a pocos días del inicio del torneo.

A pesar del panorama, el dirigente hotelero afirmó que el sector mantiene la esperanza de alcanzar niveles cercanos al lleno total conforme se acerquen los partidos.

“Seguimos confiando en que en los días de los partidos se llegará a una ocupación al 100%”, señaló.

Además, indicó que la participación de Suecia en los encuentros programados en Nuevo León podría ayudar a elevar la demanda de habitaciones durante la recta final del periodo de reservaciones.

San Pedro lidera demanda hotelera

Dentro de la dinámica actual, el municipio de San Pedro Garza García es la zona con mayor demanda de hospedaje, con una ocupación cercana al 60%.

Le siguen la zona del Aeropuerto Internacional de Monterrey, con 45%; el Centro de Monterrey, con 40%; y el sector Fundidora/Tecnológico, con aproximadamente 38% de demanda.

La mayor parte de las solicitudes de hospedaje se concentra en hoteles de gama media y alta.

Actualmente, Nuevo León cuenta con alrededor de 17,500 habitaciones distribuidas en 136 hoteles en operación.