Preocupa a Ricardo Salinas los problemas de México y su gobierno

El presidente y fundador de Grupo Salinas señaló que actualmente el país requiere de una integración política de las actuales generaciones

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Al resaltar la fuerza de los empresarios regiomontanos y de la ciudad de Monterrey, Ricardo Salinas Pliego dijo se debe ser optimista ante el escenario político y social que vive actualmente el país.

Sus declaraciones se dan en el marco de su participación en el Primer Simposio del CNCPIE NORESTE, en el que conversó con empresarios y líderes regiomontanos.

Ricardo Salinas llama a involucrarse en el futuro del país

Durante su intervención el presidente y fundador de Grupo Salinas señaló que actualmente el país requiere de una integración política de las actuales generaciones, sin distingo de clases sociales o edad.

'Pues me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque lo que yo veo es una una lucha, una disputa por el poder y por el dinero, y hay una notoria ausencia de ideas, una ausencia de visión del camino a seguir.'

Sin embargo llamó a no desentenderse de los problemas que enfrenta el país, con una invitación clara a invertir en el entorno y el futuro de México.

En su intervención en el Conversatorio Empresa Familiar: Legado, sucesión y permanencia, señaló que en su caso es un protagonista y no un espectador, resaltando que el éxito en el mundo empresarial es la innovación y la competencia.

'Lo que pasa es que el empresario, si no está en competencia constante, pues le bajan los clientes y si no estás innovando llega otro y lo hace mejor que tú.'

'El problema con la política es que no es así. La política está llena de mafiosos que se apropian del poder y no lo quieren soltar bajo ninguna circunstancia.'

Destaca oportunidades de crecimiento en Nuevo León

Respecto a Nuevo León, dijo que la ciudad ofrece mucha oportunidad de crecimiento. Sin embargo, fue claro al señalar que la descentralizacion es el futuro, ya que esto fortalecería a los estados y municipios.

'Un país descentralizado donde los estados y los municipios tengan mucho más fuerza.

O sea, significa ingresos propios que no tengan que ir a lamerle los zapatos a la Presidenta o al secretario de Hacienda para que les devuelva lo que le robaron.'

Mostró además su preocupación ante el escenario actual que vive el país, sobre todo tras los señalamientos que el gobierno de Estados Unidos hizo al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha y el desmantelamiento de la red de huachicol, lanzando serias críticas al gobierno.

'Porque ya como tomaron control por completo del Poder Judicial, todo el proceso de juicio imparcial, olvídate, ya no existe ni siquiera. Antes tenían que ir por una orden judicial y luego echar andar a la UIF'

Subraya la importancia del liderazgo y la educación

Durante una sesión de preguntas y respuestas, fue enérgico al señalar que la educación se debe basar en un modelo educativo de aprendizaje constante.

'El sistema, el sistema educativo del Estado, no me refiero del Estado Nuevo León, del Estado mexicano, sistema educativo SEP, es un gran fraude porque es caro y es malo malísimo, igual que el Seguro Social. Es un gran fraude, caro y malo.'

Al cierre de su participación dejó en claro que el liderazgo empresarial es lo más importante, pero este requiere de una organización.

Por esto pidió a los líderes de empresa a no desentenderse de los problemas que enfrenta el país, pero sin arriesgar sus compañías, priorizando siempre la inversión.