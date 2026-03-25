Preocupa a Estado accidentes en construcciones

Durante un recorrido realizado por INFO7 se encontraron peligrosas omisiones de seguridad en múltiples construcciones en la ciudad

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Al ser un sector en auge y donde son comunes los accidentes por falta de equipo de seguridad, la Secretaría del Trabajo reforzó a vigilancia para el ramo de la construcción.

Blas Escamilla, director de Inspección de la dependencia estatal, reveló que a inicios de marzo se firmó un convenio con cámaras industriales para combatir las muertes y percances que aquejan a la entidad.

Mediante la colaboración, explica el funcionario, se guía a las empresas en el cumplimiento de las normas en caso de omisiones.

“Llegamos a un acuerdo de estar en comunicación para cualquier detalle que ellos tengan, -por ejemplo, que le caigamos a uno de sus agremiados-, nosotros les demos apoyo y asesoría”, dijo.

Y es que la Secretaría advierte que, en medio del auge que experimenta el sector, las faltas en las normas preventivas son una constante.

Durante un recorrido realizado por INFO7 se encontraron peligrosas omisiones de seguridad en múltiples construcciones.

Trabajadores, por ejemplo, laborando a alturas de más de cinco metros sin ningún tipo de arnés; personas usando tenis y no calzado especial; y ausencia de equipo básico como cascos o chalecos.

“Sabemos que ahorita en Nuevo León hay muchas construcciones, muchos edificios que se se están realizando, y diariamente los estamos visitando. “Porque me he topado en algunos municipios con empleados que andan en ‘crocs’ o con ropa que no es la adecuada para estar laborando”, relata Escamilla.

Este reforzamiento de las revisiones, detalló en entrevista, ocurre mediante un “peinado” de la ciudad.

“Si nosotros vamos a una empresa, pero vemos una construcción que no teníamos ubicada, pues llegamos para cerciorarnos que los trabajadores tengan la seguridad y no tengan problemas futuros”, finaliza.

INFO7 publicó esta semana cómo Nuevo León tiene la cantidad más alta de fallecimientos labores en México, pese a estar lejos de ser la entidad donde ocurre el mayor número de percances.

La alta tasa de letalidad se suma a otra estadística negativa: el 70% de las empresas inspeccionadas en el estado durante el 2025 presentaron fallas en sus protocolos de seguridad.