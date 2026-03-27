Prende fuego a camioneta hombre en condición de calle

El vehículo, que estaba abandonado, era utilizado por el hombre para acumular basura, en el estacionamiento de un negocio de autopartes, en San Nicolás

Un incendio provocado por un hombre en condición de calle, destruyó por completo una camioneta de tres y media toneladas, en San Nicolás.

El responsable del siniestro es un hombre, de aproximadamente 70 años de edad, el cual fue detenido por efectivos de la Policía de San Nicolás.

El incendio ocurrió en el estacionamiento de un negocio de autopartes localizado en la avenida Santo Domingo y Azucena, en la colonia Miraflores.

Se estableció que el sujeto invadió el vehículo abandonado desde hace varios meses en ese lugar.

Trascendió que la mañana del jueves encendió basura y plástico que él mismo fue acumulando en ese vehículo.

En cuestión de minutos la camioneta comenzó a hacer destruida por las llamas que alcanzaron una altura considerable.

Esto provocó que personal de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás llegaran al lugar.

Las maniobras contra incendio se prolongaron por espacio de 30 minutos y fue sofocado.

Las llamas estuvieron cerca de alcanzar dos vehículos estacionados y parte del negocio de autopartes.

Se reveló que ese estacionamiento es utilizado por los propietarios de talleres mecánicos instalados en el área para abandonar los vehículos inservibles y chatarra.

Esto también ha generado inseguridad para los domicilios particulares cuyos patios limitan con el estacionamiento.

El presunto responsable fue trasladado a las celdas municipales y a disposición del Ministerio Público.