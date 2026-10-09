Premio a NL por Hospital Infantil incluyó mención honorífica

La institución mundial que revisa la obra pública de los gobiernos entregó esa distinción adicional a Nuevo León, y fue por concentrar su ayuda en infancias

El gobernador Samuel García presumió que, al distinguírsele por la construcción del nuevo Hospital Infantil, Nuevo León fue el único estado que obtuvo mención honorífica entre todos los estados y países galardonados con el Premio Internacional LatinFinance 2026, entregado la semana pasada en Nueva York.

El premio se lo entregaron al mandatario estatal el pasado 1 de octubre en la Cumbre de LatinFinance, en la que abordaron los temas de infraestructura, energía y finanzas sostenibles.

Inicialmente, el galardón a la construcción del Hospital Infantil, en el que se invierten 3 mil 800 millones de pesos, era por ser el mejor proyecto de obra pública de impacto social en América Latina, debido a su innovación, visión, calidad, dimensión y técnica.

El gobernador explicó que, adicionalmente, se le reconoció con esa mención especial.

"Nos dieron un premio que no hemos presumido: fuimos el único estado que sacó mención honorífica", destacó.

La institución mundial que revisa la obra pública de los gobiernos entregó esa distinción adicional a Nuevo León, y fue por concentrar su ayuda en niñas y niños, edificando un nuevo hospital que atenderá su salud.

Relató que a Brasil lo premiaron por la construcción de presas, a Chile por la energía, a Argentina por un proyecto hidráulico, y a Honduras y Nicaragua por carreteras.

Nos dijeron: "Ustedes tienen mención honorífica porque se concentraron en ayudar a niños y niñas vía el Hospital Infantil", destacó. Lo decimos con orgullo: vamos a tener en Guadalupe el hospital para niñas y niños más bonito del continente, por supuesto el más nuevo, el más bonito, el más grande. Y somos el único estado que da cobertura gratuita de salud. "No hay más estados", afirmó.

García Sepúlveda resaltó que el INEGI acaba de ratificar que Nuevo León es el estado líder en mayor cobertura de salud en todo México, beneficiando a 1.4 millones de ciudadanos.

"El INEGI y el Intercensal (la encuesta a mitad de la década), que son los registros nacionales que nos miden a los estados, acaban de reportar que Nuevo León es el estado con la mayor cobertura de salud en todo México", dijo.

El mandatario explicó los beneficios de este programa.

"En Nuevo León damos la Tarjeta Cuidar Tu Salud, para que los nuevoleoneses no gasten en prótesis, citas, medicamentos y, Dios no lo quiera, en cirugías e intervenciones, y es gratis", sostuvo.

Además, se da cobertura universal contra todo tipo de cáncer, como el infantil y el de mama.