Premian a Manuel Guerra como 'Alcalde del Año' en Nueva York

El reconocimiento considera las acciones desarrolladas por las administraciones municipales en áreas como políticas públicas e infraestructura

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, recibió el reconocimiento internacional “Alcalde del Año” durante una ceremonia realizada en Nueva York, Estados Unidos,

El premio fue otorgado por el Comité Internacional de la Cumbre Latinoamericana de Networking, Comunicación y Gobernanza de Nueva York.

De acuerdo con la información difundida por el comité, el reconocimiento considera las acciones desarrolladas por las administraciones municipales en áreas como políticas públicas, infraestructura, programas sociales, seguridad y proyectos estratégicos.

Tras recibir la distinción, Guerra Cavazos compartió en sus redes sociales una fotografía de la medalla y expresó:

“Que viva mi gente bonita de García”.

El anuncio rápidamente generó reacciones entre habitantes de García, quienes utilizaron las redes sociales para felicitar al presidente municipal y celebrar que el nombre del municipio apareciera por primera vez en la historia en una ceremonia de reconocimiento internacional.

Esta es la primera vez que un edil mexicano del norte de México logra tan destacada distinción internacional.