Premia Samuel García a equipos de 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

Una fiesta deportiva se vivió hoy en la escuela primaria “Cesáreo Ramírez” de la colonia Villa Alegre, en Monterrey, donde el gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la ceremonia de premiación a los campeones del torneo escolar "Ponte Nuevo, Ponte Mundial".

El mandatario estatal destacó el alcance del programa deportivo y la infraestructura creada para su realización.

"Hoy vamos a premiar a los campeones del primer mundialito, jugaron 3,000 niños y niñas y construimos 323 canchas en Nuevo León", afirmó García.

Además, el gobernador enfatizó la preparación del estado para eventos internacionales.

"Estamos bien orgullosos de que somos el único estado que está listo para el mundial, a 240 días de que se realice la justa", refirió.

Por su parte, Melody Falcó, directora general del INDE, resaltó la trascendencia de la iniciativa para el deporte en las escuelas.

"Hoy es un día muy especial porque termina una etapa que marca una huella en el deporte escolar de Nuevo León, hoy finaliza nuestro Mundialito escolar", expresó.

La funcionaria señaló que el torneo cumplió con el objetivo de brindar a los estudiantes "canchas de primer mundo en sus escuelas junto con un campeonato que motive el esfuerzo, la ilusión y las ganas de triunfar".

La jornada deportiva incluyó la tradicional "cascarita", encabezada por el gobernador, además del secretario de Educación, Juan Paura García.

El encuentro contó con la participación de refuerzos de lujo del futbol profesional, como Fidel Ambriz de Rayados del Monterrey, así como Diego "El Chicha" Sánchez y el brasileño Joaquím Pereira de Tigres de la UANL.

EQUIPOS GANADORES

Estos fueron los equipos ganadores de las diferentes categorías: