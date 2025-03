Premia el Club Rotarios de Nuevo León la responsabilidad social

En su esfuerzo por promover una filosofía de acción en beneficio de la sociedad, el Club de Rotarios de Nuevo León otorgó, en el marco de su undécimo aniversario, el reconocimiento a la Responsabilidad Social “Doctor Carlos Canseco González” a la familia Flores Bañuelos, a Kenia Lechuga Alanís y al ingeniero Alejandro Brunell, así como un reconocimiento especial al artista Cuauhtémoc Zamudio.

Este galardón se entrega en diversas categorías a personalidades de Nuevo León que han desarrollado actividades significativas en beneficio de la sociedad.

“El mundo no solo necesita generosidad, necesita visión, necesita personas que se atrevan a cambiar el enfoque, de lo curativo a lo preventivo, de lo inmediato a lo estructural, de lo visible a lo verdaderamente trascendente”, expresó Saúl Enrique Castillo, gobernador del Distrito 4130 de Rotary International, al inicio de la ceremonia de entrega del galardón.

El escultor Cuauhtémoc Zamudio, autor del busto del Doctor Carlos Canseco González y otras obras destacadas, fue reconocido por su trayectoria y filantropía.

“Muchísimas gracias por este reconocimiento, que no esperaba; estoy muy emocionado. Mi pasión y vocación por la escultura y el arte nunca se me acabarán, porque es el mejor medio de expresión que me dio Dios, así que nunca se me terminará”, comentó Zamudio.

En la categoría de Educación y Cultura, fueron galardonados la familia Flores Bañuelos, por su apoyo a personas privadas de la libertad y a comunidades afectadas por la violencia.

“Todo lo que vale la pena en esta vida se construye en comunidad, con otros y con la verdadera vocación en la educación, en el servicio y en la vigencia de la dignidad humana”, señaló José Roble.

En la categoría de Empresas y Gobierno, se reconoció la labor del ingeniero Alejandro Brunell por su participación en proyectos sociales, cívicos y culturales, así como por ser un gran impulsor del crecimiento económico del estado.

“El problema más importante que tiene México, sobre todo en el sur de la República, es que no puedo hacer todas las obras que quisiera en el resto del país. Por eso me concentré en la parte más necesitada de Nuevo León, en el área metropolitana, particularmente en Guadalupe”, detalló Brunell.

Finalmente, fue reconocida la medallista olímpica en remo, Kenia Lechuga Alanís, quien, a pesar de no poder asistir al evento, dejó un mensaje para seguir promoviendo la actividad física.

“Juntos podemos impulsar a más personas para que alcen la voz en el ámbito deportivo”, puntualizó la medallista olímpica.

