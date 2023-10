Predica con el ejemplo Secretaría de Igualdad e Inclusión

La Secretaría de Igualdad e Inclusión, predica con el ejemplo, y es que no solo brinda respaldo a los diversos grupos que integran la sociedad, ellos los incluyen para ser iguales.

Info7 visitó un módulo de la dependencia gubernamental en Pabellón Ciudadano y nos encontramos con Jesús, de 28 años de edad, y que se desempeña como analista de procesos en la subsecretaría de Protección Social y Oportunidades de esta secretaría.

Él es una persona sorda e imparte un taller de lenguaje de señas de manera interna, para que sus compañeros puedan brindar la atención a las personas con esta condición.

“A mí me gusta mucho apoyar a las personas sordas, yo ya sé que se siente cuando no hay inclusión, por eso a mí me gusta apoyarlos, ahora a mi equipo de trabajo que es IPS, nosotros buscamos oportunidades para que esas empresas abran más puertas, y se abran más oportunidades para las personas sordas.

“También tenemos aquí un proyecto para que mis compañeros puedan comunicarse fácilmente con las personas sordas, porque también mis compañeros a veces batallan, es muy difícil para ellos y es importante que ellos también puedan apoyarles, yo por eso a veces les enseño”

Refiere que cuando empezó a trabajar como analista, no había quien atendiera a las personas con discapacidad auditiva.

“Yo dije: Tengo una idea, quiero enseñar a mis compañeros para que se puedan comunicar con lengua de señas a las personas sordas, a mis compañeros les emocionó mucho. Mis compañeros ya tienen la forma de comunicarse con las personas sordas”

Espera que en 6 o 7 meses, sus compañeros estén listos.

“Los lunes y jueves en la Torre Administrativa tenemos actividades, y tenemos ahora dos meses realizando este proyecto”