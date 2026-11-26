La postura de la Tesorería del Estado se da luego de que la bancada del PAN en el Congreso alegara que el Presupuesto 2027 se estimó $177,000 millones

Luego que diputados locales aseguraran que las estimaciones de ingresos para 2027 no cuadra con los recursos que recibió el Ejecutivo en 2026, la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, precisó porque en el presupuesto no se contempló el ingreso extraordinario.

Mediante un comunicado la dependencia estatal señaló que el Presupuesto de Ingresos del Estado se elabora con criterios técnicos, de responsabilidad financiera y conforme a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera.

Mencionó que, en el caso de los aprovechamientos, se comparan con cifras de ingresos efectivamente recaudados durante ejercicios anteriores, estimaciones de cierre y proyecciones para 2027, que no podrían considerarse directamente comparables.

“No todos los ingresos que se obtienen son recurrentes. Por ello, sería financieramente irresponsable asumir que cualquier ingreso extraordinario volverá a recibirse al año siguiente y comprometer con esa expectativa recursos para gasto permanente”, explicó.

“Es importante señalar que la elaboración y aprobación de una Ley de Ingresos no constituye un ejercicio de creación artificial de recursos públicos. Las estimaciones deben responder a criterios objetivos, verificables y técnicamente sustentados, considerando el comportamiento histórico de la recaudación, las condiciones económicas previstas y la naturaleza de cada fuente de ingreso”.

¿Por qué el Presupuesto 2027 no contempla ingresos extraordinarios?

La postura de la Tesorería del Estado se da luego de que la bancada del PAN en el Congreso alegara que el Presupuesto 2027 se estimó 177 mil millones de pesos, incluyendo deuda, cuando debió ser 184 mil 400 millones de pesos por los recursos extraordinarias que recibió el Estado durante el 2026.

“No resulta financieramente responsable incrementar las estimaciones de ingresos únicamente para generar un equilibrio presupuestario aparente o justificar mayores asignaciones de gasto, sin acreditar de manera suficiente el origen, la metodología de cálculo y la viabilidad de obtener dichos recursos”, agregó la dependencia.

La Secretaría de Finanzas expuso que cualquier propuesta que considere que Nuevo León recibirá mayores recursos federales o aprovechamientos durante 2027 debe identificar con precisión los conceptos correspondientes, explicar las diferencias respecto de las estimaciones oficiales y demostrar que los montos propuestos son razonablemente realizables.

“Los ingresos públicos no pueden generarse artificialmente mediante una modificación legislativa. “Su estimación debe estar respaldada por elementos objetivos que permitan sostener la viabilidad financiera del presupuesto”, puntualizó.

¿Cuándo debe aprobarse el Paquete Fiscal 2027?

El pasado martes 17 de noviembre, Ulises Carlin, encargado del despacho de la Tesorería, entregó el Paquete Fiscal 2027.

A partir de esa fecha los legisladores tienen hasta el 20 de diciembre, que es cuando cierra el periodo ordinario, para aprobar el presupuesto.