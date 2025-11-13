Precauciones para temporada invernal 2025 – 2026

Al momento el frente frio numero 13, se encuentra en el estado trayendo consigo temperaturas de hasta un digito, así como capaz de hielo en la vegetación

Nuevo León espera 48 frentes fríos durante la temporada invernal, así lo dio a conocer el director de protección civil de Nuevo León Erik Cavazos.

Al momento el frente frio numero 13, se encuentra en el estado trayendo consigo temperaturas de hasta un digito, así como capaz de hielo en la vegetación de la zona sur de Nuevo León

Con el termómetro marcando debajo de los 10 grados, protección civil Nuevo León activa el operativo carrusel, donde realizan la entrega de chocolate caliente, cobijas y colchonetas.

A la fecha se han entregado:

• 300 cobertores

• 180 litros de chocolate

De igual forma existen 130 albergues temporales en todo el estado, con una capacidad de más de 16,567 personas.

Finalmente, Cavazos reitero el uso correcto de calentadores en esta temporada, ya que el no utilizarlo de una manera adecuada puede terminar en un fatal suceso.