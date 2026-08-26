Prácticamente no existe pobreza extrema en Nuevo León: Gobierno

El gobernador Samuel García destacó que alrededor de 94 mil personas han salido de la pobreza extrema durante su administración.

Al basarse en lineamientos internacionales y con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el gobernador Samuel García Sepúlveda, aseguró que la pobreza extrema prácticamente ya no existe en la entidad, al señalar que el indicador se redujo de 2.1 a 0.5 por ciento entre 2021 y 2025.

El mandatario explicó que, de acuerdo con estos criterios, el 0.5 por ciento representa un nivel prácticamente inexistente de pobreza extrema en una entidad con alrededor de seis millones de habitantes.

“Del 2 al .5, la meta es llegar a 0 pero las autoridades reconocen que en un estado de 6 millones de personas este .5 queda ya muy disperso y que es muy difícil eliminarlo por completo por eso la norma marca que .5 es prácticamente no existe pobreza extrema en tu entidad, eso es hoy Nuevo León”, dijo García Sepúlveda.

A poco más de un mes de cumplir cinco años al frente del Gobierno estatal, García Sepúlveda destacó que unas 94 mil personas han salido de la pobreza extrema durante su administración.

De acuerdo a los datos, alrededor de 30 mil personas aún enfrentan esta condición en Nuevo León, sin embargo, precisó García que no se encuentran concentradas en una sola zona, sino dispersas en distintos puntos del estado.

El gobernador señaló que la reducción representa un avance de 1.6 puntos porcentuales respecto a 2021, cuando la pobreza extrema alcanzaba al 2.1 por ciento de la población.

García Sepúlveda sostuvo que el objetivo es continuar reduciendo el indicador hasta llegar a cero, aunque reconoció que eliminar por completo es todo un reto.