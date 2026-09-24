Potencian NL y Suecia alianza en inversión y acuerdos

La inversión sueca ocupó el cuarto lugar en Nuevo León durante el primer semestre, con proyectos de Volvo, SKF, ABB y Ericsson en la entidad

La relación entre Nuevo León y Suecia busca ir más allá de los vínculos diplomáticos y culturales, con una agenda centrada en nuevas inversiones, expansión de empresas y oportunidades de cooperación, particularmente en sectores industriales y tecnológicos.

Durante una reunión con la embajadora de Suecia en México, Pernilla Josefsson Lazo, el gobernador Samuel García destacó que la inversión sueca ocupó el cuarto lugar en Nuevo León durante el primer semestre del año y resaltó los proyectos de compañías como Volvo, SKF, ABB y Ericsson.

“El primer semestre de este año, la inversión sueca fue cuarto lugar de Nuevo León, obviamente por las inversiones que están en puerta. Viene la nave industrial de Volvo, que va a ser la nave industrial techada más grande de México aquí en Ciénega de Flores. Estamos trabajando con SKF, ABB, Ericsson, entre muchas más inversiones suecas aquí en Nuevo León”, señaló García.

Buscan ampliar cooperación entre Nuevo León y Suecia

El encuentro con la diplomática sueca se realizó con el propósito de fortalecer la cooperación institucional y explorar oportunidades de colaboración en materia económica, cultural y social.

“Hoy la relación con Europa está más viva que nunca. Tenemos nuevo tratado de libre comercio. Tenemos una relación increíble con Suecia, países europeos. Ya tenemos vuelo directo uno a París, dos a Madrid, próximamente a Estocolmo”, afirmó el mandatario estatal.

Por su parte, Josefsson Lazo señaló que su visita a Nuevo León tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación entre Suecia y el Estado.

La reunión se da en un contexto de creciente presencia de capital extranjero en Nuevo León, particularmente a través de empresas con proyectos industriales y tecnológicos en la entidad.

Entre las compañías mencionadas durante el encuentro se encuentran Volvo, SKF, ABB y Ericsson, cuyos proyectos forman parte de la relación económica entre Nuevo León y Suecia.

Delegaciones intercambian obsequios y firman libro de visitantes

Al finalizar el encuentro, las autoridades realizaron la firma del libro de visitantes distinguidos, el intercambio de obsequios y la fotografía oficial entre las delegaciones.

En la reunión participaron también la secretaria de Economía, Betsabé Rocha; la secretaria de Cultura, Melissa Guerrero; Elin Gafvelin Wiss, primera secretaria de Asuntos Comerciales de la Embajada de Suecia en México, y Norma Cerros, cónsul honoraria de Suecia en Nuevo León.