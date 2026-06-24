Postula Felipe de Jesús Cantú candidatura para gobernador de NL

Destacó su experiencia de gobierno, criticó la influencia en la política actual y expresó confianza en el método de selección del partido.

Felipe de Jesús Cantú presentó por la vía digital su registro para participar en el proceso interno de Morena con miras a la elección de la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

Cantú formalizó su inscripción para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Soberanía y de la Cuarta Transformación, coordinación utilizada por el partido para definir liderazgos políticos y futuros candidatos a cargos de elección popular.

Durante una rueda de prensa convocada por el propio Cantú en un hotel del centro de Monterrey que confirmó su participación en el proceso interno del partido.

"Presenté mi solicitud de registro en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador estatal de la Defensa de la Soberanía y de la 4T. Las condiciones están dadas para un cambio. En el estado no se ha notado desde el punto de vista de gobierno local, aunque sí ha habido un avance significativo en el apoyo a los más necesitados en el estado por parte del gobierno federal”, dijo.

Él, también exdiputado local y federal, así como alcalde de Monterrey del 2000 al 2003, recordó que en 2021, cuando aún militaba en el Partido Acción Nacional (PAN), Morena lo buscó para contender por la gubernatura; sin embargo, señaló que en ese momento no consideró viable la posibilidad. Ahora, afirmó, el panorama es distinto debido a la consolidación del movimiento.

El aspirante destacó que su experiencia al frente del gobierno municipal de Monterrey respalda sus aspiraciones políticas y aseguró que los resultados de su administración continúan siendo referentes positivos.

“Después de casi 20 años, después de haber dejado el cargo, todavía podemos afirmar con certeza que tuvimos un gran desempeño y que podemos compararlo con cualquier administración y salir bien librados”, dijo.

Asimismo, sostuvo que Nuevo León requiere un cambio en la forma de hacer política y criticó las influencias sobre el ejercicio gubernamental.

Aseguró que actualmente “la política es las influencias que verdaderamente la política” y señaló que los resultados de los gobiernos reflejan esa situación.

Finalmente, expresó confianza en el método de selección de Morena y en las encuestas que se aplicarán para definir a quien encabezará el proyecto político rumbo a la elección estatal.