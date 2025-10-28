Postes y cables derribados dejan sin luz a colonias en Guadalupe

Vecinos y comerciantes optaron por contactar a un técnico externo con el fin de contar lo antes posible con energía eléctrica

Por postes derribados y cables caídos, vecinos y comerciantes de las colonias La Purísima y Nueva Linda Vista, en el municipio de Guadalupe, se quedaron sin los servicios de energía eléctrica e Internet.

Desde el sábado, los usuarios que viven en calles como Tauro, Santa Teresa y Atlas vieron interrumpido el suministro.

Los postes de madera son viejísimos, algunos ya tienen más de 50 años de antigüedad.

Los vecinos aseguraron que nunca han visto que les den mantenimiento a los postes o que los repongan, y por eso están en malas condiciones.

Tras quedarse sin servicio, el mismo día lo reportaron a una cuadrilla de la CFE que andaba por la zona, pero los trabajadores les pidieron hacer el aviso vía la central de servicio.

Además, refirio, los empleados de la CFE les hicieron la aclaración de que tenían mucho trabajo y que la atención al caso podría llevarse varias semanas.

Por eso, el domingo cuatro vecinos y comerciantes optaron por contactar a un técnico externo; y entre todos, le pagaron cerca de 10 mil pesos para que les reinstalara la energía eléctrica.

"Tuvimos que pagarle al externo… entre todos, fue como 10 mil pesos porque esperarnos a la CFE pues no”, dijo un comerciante.

Eso sí, varios rollos del cable inservible y parte de los postes quedaron abandonados en la carpeta asfáltica, mientras que otros cables quedaron colgando, es decir, están suspendidos en el aire, con el peligro que eso implica.