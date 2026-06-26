Postes inclinados generan preocupación en Centro de San Nicolás

Las afectaciones habrían sido provocadas por unidades de grandes dimensiones y es que los cables se encuentran a una altura muy baja

La inclinación de dos postes de madera ubicados en pleno Centro de San Nicolás mantiene preocupados a vecinos de la zona, quienes aseguran que la situación representa un riesgo para peatones y automovilistas que transitan diariamente por el sector.

Los postes se encuentran en el cruce de las calles Mariano Escobedo y Simón Bolívar. Uno pertenece a una empresa de telecomunicaciones y el otro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ambos presentan visibles daños en su base y una inclinación que, según los habitantes cercanos, ha ido aumentando con el paso de los días.

Las afectaciones habrían sido provocadas por unidades de grandes dimensiones y es que los cables se encuentran a una altura muy baja, lo que ocasiona que los vehículos los enganchen al pasar, jalando las estructuras y debilitándolas.

Aunque se trata de una zona céntrica del municipio, el punto donde se ubican los postes se encuentra a escasos metros de la conexión con la avenida Arturo B. de la Garza, una vialidad muy transitada, también hacia la avenida Santo Domingo.

Los residentes aseguran que han realizado múltiples reportes tanto al municipio como a la Comisión Federal de Electricidad para solicitar una revisión y determinar el nivel de riesgo que representan las estructuras. Sin embargo, afirman que hasta el momento nadie ha acudido siquiera a evaluar las condiciones de los postes.

En cima, en el sitio no existe ningún tipo de acordonamiento o señalización preventiva por parte de Protección Civil que advierta sobre el posible peligro.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa propietaria del poste de telecomunicaciones y a las autoridades de Protección Civil para que inspeccionen la zona y realicen las reparaciones necesarias.

Los vecinos advirtieron que esperan una intervención inmediata antes de que ocurra un accidente que ponga en riesgo la integridad de quienes diariamente transitan por este punto del municipio.