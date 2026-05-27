Postes dañados de CFE representan riesgo para vecinos en García

Los postes dañados se ubican sobre el camellón central de la avenida Los Parques, donde diariamente circulan decenas de personas y vehículos

Vecinos de la colonia Los Parques denunciaron que al menos una decena de postes de concreto pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad representan un riesgo latente para peatones y automovilistas.

Los postes dañados se ubican sobre el camellón central de la avenida Los Parques, en el municipio de García, donde diariamente circulan decenas de personas y vehículos.

De acuerdo con los habitantes del sector, algunas de las estructuras presentan daños severos desde la base, mientras que otras muestran grietas a lo largo de todo el poste, dejando expuestas las varillas de acero.

La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes temen que alguno de los postes pueda colapsar y provocar un accidente.

“A simple vista se nota que están muy deteriorados y cualquiera podría resultar lesionado si uno cae”, señalaron residentes de la zona.

Los afectados aseguraron que ya han reportado el problema tanto a la Comisión Federal de Electricidad como al gobierno municipal de García pero hasta el momento ninguna autoridad ha acudido para atender la situación.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para revisar y reemplazar los postes dañados antes de que ocurra una tragedia.