Poste y alcantarilla ponen en riesgo a peatones en Av. Churubusco

Los ciudadanos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y a las empresas responsables del cableado para que acudan a retirar la estructura dañada

Un riesgo para la seguridad de peatones y automovilistas se registra en el cruce de la Avenida Churubusco y la calle Los Andes, donde un poste de madera se encuentra severamente dañado de su base y a punto de colapsar, sostenido únicamente por la tensión del cableado eléctrico e industrial.

La estructura presenta una fractura y desgaste en la parte inferior de la madera, lo que ha provocado una inclinación pronunciada hacia la banqueta y la vía pública.

A pesar del evidente peligro de caída, el lugar no cuenta con acordonamiento ni señalización que prevenga a los ciudadanos sobre el peligro que corren al pasar por la zona.

La situación resulta particularmente alarmante debido al alto flujo de personas que circula diariamente por este punto. Al encontrarse justo frente a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), decenas de trabajadores, además de vecinos y usuarios del transporte público, caminan de manera continua debajo del pesado poste en mal estado.

A este riesgo superior se suma la infraestructura deficiente a nivel de piso. Justo a un costado de la banqueta, una alcantarilla del drenaje pluvial se encuentra totalmente colapsada, con la losa de concreto destrozada y un pozo abierto que deja al descubierto varillas de acero, convirtiendo el tramo en una doble trampa para cualquier peatón.

Ante el peligro inminente, los ciudadanos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales de Servicios Públicos y a las empresas responsables del cableado para que acudan a retirar la estructura dañada y reparar el registro pluvial antes de que ocurra una tragedia que lamentar.