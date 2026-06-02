Poste queda sostenido por techo de vivienda en Guadalupe

Habitantes han solicitado la intervención de las autoridades municipales y de la empresa responsable de la infraestructura, pero no han obtenido respuesta

Un poste de madera perteneciente a una empresa de telefonía e internet permanece sostenido por el techo de una vivienda, lo que ha generado preocupación entre vecinos de la colonia San Rafael, en el municipio de Guadalupe.

La estructura se localiza sobre la avenida Cuernavaca, entre las calles Jerónimos Treviño y Miguel Hidalgo, donde desde hace tiempo presentaba daños en su base y paulatinamente fue inclinándose hasta recargarse sobre una casa.

Además del poste, varios cables terminaron sobre la banqueta y parte de la vía pública, por lo que residentes advirtieron sobre el posible riesgo para peatones, ya que desconocen si algunos de ellos pudieran estar energizados.

De acuerdo con habitantes del sector, en repetidas ocasiones han solicitado la intervención de las autoridades municipales y de la empresa responsable de la infraestructura para prevenir un accidente, sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido respuesta.

A pesar de la caída, la vivienda no presentó daños estructurales, debido a que el desplome ocurrió de manera gradual. Inicialmente el poste quedó sostenido por el cableado aéreo y posteriormente terminó apoyado sobre el techo del inmueble.

Los vecinos señalaron que la situación representa un riesgo adicional debido a que la avenida Cuernavaca es una vialidad con constante flujo vehicular y peatonal, al conectar con la avenida Adolfo López Mateos, una de las principales arterias de la zona.