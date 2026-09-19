Poste que cayó y amputó pierna a hombre no pertenecía a CFE

El municipio de Monterrey deberá entregar al Ministerio Público la información solicitada para determinar qué empresa tiene la responsabilidad

El poste de concreto que cayó a finales de agosto en calles de la colonia Del Maestro, en el municipio de Monterrey, y que provocó la amputación de una de las piernas del señor Saúl Hernández López, de 49 años, mientras se encontraba en un mercado rodante, no pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad, confirmó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado obtuvo esta información luego de que Saúl Hernández presentó formalmente una denuncia ante el órgano autónomo, por lo que se inició una investigación para determinar quién tenía bajo su responsabilidad el poste que terminó por caer y ocasionarle las graves lesiones.

“Presentó el señor la querella a través de la asesoría jurídica que incluso se tuvo contacto con ellos para estrechar la comunicación. Continuó la investigación en cuanto a tratar de determinar bajo qué responsabilidad estaba este poste que cayó y provocó esta lesión. Se pidió información a la Comisión Federal de Electricidad quien desestimó que estuviera bajo su resguardo ese poste. Se pidió la información al municipio de Monterrey”, indicó Orozco.

El municipio de Monterrey deberá entregar al Ministerio Público la información solicitada para determinar qué concesionaria tenía la responsabilidad de dicho poste de concreto. Estos datos serán proporcionados este viernes 18 de septiembre.

Además, la Fiscalía ordenó un nuevo dictamen médico, realizado bajo la supervisión de un médico legista, que permitió reclasificar las lesiones sufridas por la víctima al establecer que en su momento pusieron en riesgo su vida, lo que podría agravar la penalidad.

“Por otra parte, se ordenó un dictamen médico para la víctima, había un dictamen inicial, se ordenó por parte del Ministerio Público un dictamen de un médico legista y este dictamen reclasificó las lesiones que sufrió la persona como lesiones que en su momento pusieron en riesgo la vida de la víctima, es decir, agravan la condición de salud y en consecuencia la penalidad”, precisó el vicefiscal.

Una vez que la Fiscalía obtenga la información sobre quién tenía la responsabilidad del poste, la persona física o moral involucrada será requerida para comparecer.