Poste pone en riesgo a comerciantes en el Centro de Monterrey

Locatarios ubicados en el cruce de Guerrero y Reforma aseguran que el poste está en condiciones preocupantes y temen que un fuerte viento lo derribe

El miedo se convirtió en parte de la rutina para comerciantes del Centro de Monterrey, luego de que un poste de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en el cruce de Vicente Guerrero y Reforma, presenta un evidente deterioro y amenaza con caer.

Justo en la esquina donde se encuentra la Revistería Vero, la estructura mantiene en alerta a quienes trabajan diariamente en este punto, pues aseguran que un movimiento provocado por el viento podría ser suficiente para derribarla.

“Tengo miedo, que con cualquier airesito se vaya a caer, ya ni siquiera saco mis cosas para trabajar”, comentó Vero, comerciante de la zona.

Explicó que la situación no solo genera temor por su integridad, sino que también afecta directamente su actividad, pues prefiere mantener sus productos dentro del establecimiento ante el riesgo que representa permanecer cerca del poste.

Locatarios de la zona aseguran que ya han realizado reportes ante las autoridades correspondientes y la Comisión Federal de Electricidad para solicitar una revisión de la estructura, pero señalan que hasta el momento no se ha atendido el problema.

Por ello, comerciantes y vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades para que inspeccione el poste y, de ser necesario, lo reemplace antes de que termine en el suelo y provoque un accidente que pueda poner en riesgo a peatones, automovilistas y trabajadores.