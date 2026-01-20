Poste inclinado con transformador mantiene alerta en Escobedo

La inclinación del poste ha provocado que los cables de las mufas queden a baja altura, generando temor entre peatones y automovilistas

Un poste de madera visiblemente inclinado, que sostiene un transformador eléctrico, mantiene en alerta a habitantes de la colonia Fuentes de Escobedo, quienes aseguran que el problema persiste desde hace alrededor de cinco meses sin ser atendido.

Ubicación del poste con riesgo

La situación se presenta en la calle Fuente de Pisa, en su cruce con Fuente de Tívoli, donde vecinos señalan que, pese a haber realizado múltiples reportes, ninguna autoridad ha acudido para revisar o corregir el riesgo.

Cables a baja altura generan preocupación

De acuerdo con los testimonios, la inclinación del poste ha provocado que los cables de las mufas queden a baja altura, generando temor entre peatones, así como entre automovilistas, especialmente en temporada de lluvias.

Vecinos solicitan atención inmediata

Los habitantes del sector solicitaron la intervención inmediata de la dependencia responsable, al considerar que el poste podría colapsar o provocar un accidente si no se atiende a tiempo.