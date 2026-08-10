Poste inclinado alerta a vecinos del Centro de Monterrey

Ante esta situación, habitantes solicitaron el cierre preventivo de la calle para evitar algún accidente, mientras el poste es reparado o reemplazado

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Un poste de alta tensión que se encuentra inclinado y en riesgo de caer mantiene en alerta a vecinos del Centro de Monterrey.

El poste se ubica sobre la calle Serafín Peña, entre 5 de Mayo y 15 de Mayo, y de acuerdo con habitantes de la zona, la estructura habría resultado afectada por los fuertes vientos registrados en la ciudad.

Cables permanecen a baja altura

Los vecinos señalaron que los cables se encuentran a baja altura y que, durante el paso de un camión recolector de basura, fueron estirados, aumentando el riesgo para quienes transitan por el lugar.

Ante esta situación, habitantes solicitaron el cierre preventivo de la calle para evitar algún accidente, mientras el poste es reparado o reemplazado.

Vecinos esperan atención de la CFE

De acuerdo con los reportes realizados ante la Comisión Federal de Electricidad, ya fueron generados los folios 262919701 y D1008094343 para atender la situación.

Hasta el momento, los vecinos aseguran que la cuadrilla de la CFE no ha acudido al sitio para solucionar el riesgo, por lo que piden una atención urgente antes de que el poste termine por caer.