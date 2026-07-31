Poste fracturado en Escobedo pone en riesgo a peatones

A simple vista, la estructura presenta una amplia fractura en la parte inferior, dejando expuestas las varillas de acero que conforman su interior

Un poste de concreto con severos daños estructurales mantiene en alerta a vecinos y establecimientos ubicados sobre el bulevar Benito Juárez, en el municipio de Escobedo.

Fractura deja expuestas las varillas de acero

A simple vista, la estructura presenta una amplia fractura en la parte inferior, dejando expuestas las varillas de acero que conforman su interior, además de un evidente desprendimiento del concreto, lo que genera preocupación por un posible colapso.

El poste se encuentra en su incorporación con la av. Irlanda, a un costado de la banqueta, en una zona de constante circulación vehicular y peatonal, por lo que comerciantes y personas que transitan por el lugar consideran que representa un riesgo para la seguridad.

Piden reparar o sustituir la estructura

Ante las condiciones en las que se encuentra, habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades correspondientes y a la empresa responsable para que inspeccionen la estructura y procedan con su reparación o sustitución antes de que ocurra un incidente.