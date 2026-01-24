Poste en riesgo de colapso pone en peligro a vecinos

Vecinos de la colonia Pedro Lozano señalan que desde que inició la afectación han realizado múltiples reportes ante la CFE, sin obtener solución

Un poste de madera con severos daños estructurales representa un riesgo latente para los vecinos de la calle José María Liceaga, entre Héroe de Nacozari y la avenida Luis Mora, en la colonia Pedro Lozano, en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con los vecinos del sector, el poste, presuntamente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presenta una inclinación preocupante debido al deterioro de su base. La madera se encuentra visiblemente salida a la altura de la banqueta, situación que comenzó hace aproximadamente 10 años.

Los vecinos señalan que desde que inició la afectación han realizado múltiples reportes ante la CFE, sin embargo, no han obtenido una solución definitiva. Tal es el caso de la señora Isabel, vecina del domicilio frente al cual se ubica el poste, quien ha realizado constantes llamadas y ha acudido personalmente a las instalaciones de la comisión para solicitar la reparación o retiro del poste, sin que hasta ahora se haya atendido su petición.

“Tiene más de seis reportes, los de Comisión me han hecho dar varias vueltas e insistido porque el poste está muy apolillado, ya está por caerse”, dice.

Aunque hace algunas semanas personal de la CFE acudió al sitio para instalar un nuevo poste de madera que presuntamente sustituiría al dañado, este no ha sido retirado ni se han realizado los trabajos de preparación para el cableado.

Actualmente, el poste se mantiene en pie únicamente por el poco soporte que conserva en la base y por los cables que lo sostienen, los cuales se encuentran energizados.

La caída del poste podría provocar un siniestro mayor, como un incendio, daños a vehículos que circulan por la zona, afectaciones a la vivienda ubicada frente al poste o incluso una tragedia mayor.

Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el problema de manera inmediata. Asimismo, solicitan la intervención de las autoridades de Protección Civil del municipio de San Nicolás para que acordonen la zona de riesgo.