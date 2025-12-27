Poste en riesgo de colapsar amenaza a vecinos de San Nicolás

Aunque la zona fue delimitada con una malla color naranja como señal preventiva, esta medida resulta insuficiente ante el inminente peligro

Un poste de servicios públicos se encuentra a punto de caer, poniendo en riesgo a los habitantes de la colonia Francisco G. Sada, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El reporte fue realizado en el cruce de las calles Monte Cárpatos y Monte Fukiyama, frente al domicilio marcado con el número 113A, donde tanto vecinos como peatones se encuentran en constante peligro debido al avanzado deterioro de la estructura.

De acuerdo con los residentes, el poste presenta daños desde hace varios años y actualmente se encuentra completamente ladeado, además de contar con cables colgando, lo que incrementa el riesgo de un accidente.

Aunque la zona fue delimitada con una malla color naranja como señal preventiva, esta medida resulta insuficiente ante el inminente peligro de que la estructura colapse.

Los vecinos advierten que el poste podría caer sobre los automóviles estacionados o, en el peor de los casos, sobre algún peatón, lo que podría derivar en una tragedia.

Ante esta situación, los habitantes de la colonia Francisco G. Sada hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que atiendan la problemática y realicen el reemplazo del poste, ya que su estado actual representa un riesgo latente para quienes transitan o viven en la zona.