Poste en riesgo de caer genera alerta en colonia del Vidrio

Los vecinos manifestaron preocupación por una posible falta de energía eléctrica, ya que en este mismo poste se encuentra instalado un transformador.

Habitantes de la colonia del Vidrio, en el municipio de Monterrey, denunciaron, la mañana de este martes, un poste con riesgo de caída y cableado a media altura, situación que representa un peligro para peatones y automovilistas.

El hecho se registra sobre la calle Carlos L. González, en su cruce con la avenida Churubusco, donde vecinos señalaron que el poste quedó severamente ladeado tras las fuertes lluvias y vientos que se presentaron la semana pasada en la entidad.

De acuerdo con los habitantes del sector, la inclinación del poste y el cableado colgante interrumpen parcialmente la circulación sobre la calle Carlos L. González, al quedar a una altura peligrosa para quienes transitan por la zona.

Los vecinos temen que, de no atenderse en las próximas horas, pueda ocurrir un accidente, ya sea porque algún vehículo se lleve el cableado y termine por derribar el poste, o porque el peso del mismo provoque su colapso.

Además, manifestaron preocupación por una posible falta de energía eléctrica, ya que en este mismo poste se encuentra instalado un transformador.

Ante la situación, los colonos realizaron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que acuda a revisar y reparar el poste a la brevedad, a fin de prevenir riesgos mayores.