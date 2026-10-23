Poste en riesgo de caer alerta a vecinos de Guadalupe

El poste pertenece a los servicios de telecomunicaciones y, debido a sus condiciones, podría desplomarse si los cables que lo sostienen ceden.

Un poste de telecomunicaciones en riesgo de caer mantiene en alerta a vecinos de la colonia Tierra Propia, segundo sector, en el municipio de Guadalupe, al quedar sostenido únicamente por los cables.

La estructura se encuentra sobre la calle Zapotlanejo, en su cruce con Encarnación de Díaz, donde representa un riesgo para peatones y automovilistas que transitan por el sector.

El poste pertenece a los servicios de telecomunicaciones y, debido a sus condiciones, podría desplomarse si los cables que lo sostienen ceden.

Los habitantes del sector solicitaron el apoyo de las autoridades ya que se requiere la intervención de la empresa responsable para revisar la estructura y realizar las reparaciones necesarias, a fin de evitar un accidente.