Un poste de luminaria dañado y a punto de caer mantiene en alerta a vecinos de la colonia Residencial La Fe, en Guadalupe.

Un poste de luminaria que está a punto de caer mantiene en alerta a vecinos de la colonia Residencial La Fe, en el municipio de Guadalupe.

La estructura metálica se encuentra en las inmediaciones de una cancha pública, en el cruce de las calles Islandia y Madagascar, donde habitantes temen que termine por ceder y provoque algún accidente.

Desde el suelo se observa el desprendimiento del pavimento, así como varias varillas que han quedado expuestas, lo que evidencia las condiciones en las que se encuentra la base del poste.

Además, la estructura está rodeada por dos árboles y cuenta con una cinta amarilla de precaución que, según vecinos, fue colocada luego de que el problema fuera reportado; sin embargo, hasta el momento no se ha realizado una reparación.

Ante esta situación, los vecinos solicitan la intervención del municipio y de Servicios Públicos para que se revise la estructura y se realice la sustitución del poste antes de que termine por caer.