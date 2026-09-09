Poste de CFE queda sostenido por cables y vecinos temen accidente

De acuerdo con habitantes del sector, el problema comenzó desde el sábado, luego de las fuertes lluvias registradas en la metrópoli regia

Vecinos de la colonia Martínez, en Monterrey, alertaron por las condiciones de un poste que se encuentra a punto de caer y que podría provocar un accidente en la zona.

El poste se localiza en el cruce de las calles Santos Chocano y 13 de Septiembre, donde permanece inclinado y aparentemente sostenido únicamente por los cables.

De acuerdo con los habitantes, el problema comenzó desde el sábado, luego de las fuertes lluvias registradas en la ciudad.

Con el paso de los días, el poste comenzó a ladearse cada vez más hasta quedar en las condiciones actuales de riesgo.

Ante el temor de que termine desplomándose, los propios vecinos colocaron un acordonamiento para advertir a los automovilistas y reducir el riesgo de algún incidente.

Los habitantes también expresaron preocupación por una posible interrupción del servicio de energía eléctrica, además de otras afectaciones que podrían generarse si el poste llega a caer, especialmente ante el pronóstico de más lluvias durante la semana.

Por ello, hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el reporte, retire el poste y realice las labores necesarias antes de que ocurra algún accidente.