Poste colapsa en Apodaca; vecinos denuncian omisión de CFE

Un poste de energía eléctrica colapsó la mañana del domingo en la colonia Paseo de la Loma, en el municipio de Apodaca, dejando daños materiales en una vivienda

Un poste de energía eléctrica colapsó la mañana del domingo en la colonia Paseo de la Loma, en el municipio de Apodaca, dejando daños materiales en una vivienda, un vehículo y sin servicio de luz a los habitantes del sector.

De acuerdo con Vladimir Luna, afectado, el incidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, pese a que el deterioro del poste ya había sido reportado en al menos cuatro ocasiones desde el año pasado.

“El domingo fue cuando se cayó el poste. Ya lo habíamos reportado varias veces, pero nos decían que estaba en buenas condiciones”, señaló.

El colapso provocó chispas eléctricas y afectaciones directas a su domicilio, donde se dañaron una viga y una columna, comprometiendo la estructura de la vivienda.

“Se dañó mi casa, la construcción está fracturada. Si quiero construir, tengo que volver a hacer todo”, explicó.

Además, el afectado indicó que su automóvil también resultó con daños, presentando raspones y la ruptura del parabrisas.

Desde el incidente, los vecinos permanecen sin energía eléctrica y, según denunció, no han recibido atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“He tratado de comunicarme, pero me cuelgan o me mandan a contestadora. Nadie ha venido a solucionar nada”, afirmó.

Por su parte, elementos de Protección Civil acudieron al lugar tras el reporte, sin embargo, únicamente colocaron cinta de advertencia y se retiraron, dejando la responsabilidad a la CFE.

El afectado advirtió que la situación representa un riesgo, ya que en la zona hay menores que suelen jugar en la calle y un jardín de niños a una cuadra del sitio.

“En la noche había niños en bicicleta. Si el poste hubiera caído en otro momento, pudo haber pasado una tragedia”, mencionó.

Ante esta situación, el ciudadano hizo un llamado a las autoridades para atender con mayor seriedad los reportes ciudadanos y prevenir accidentes.

“Que realmente acudan a verificar cuando uno denuncia. Yo reporté cuatro veces y no hicieron caso”, concluyó.