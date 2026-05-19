Poste a punto de caer preocupa a vecinos, Col. Vivienda Popular

Se desconoce si algún vehículo impactó en él o el mismo pasó el tiempo hasta desgastada la madera, haciendo que se inclinara.

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Momentos de tensión viven los vecinos de la colonia Vivienda Popular en Guadalupe, con la presencia de un poste a punto de caer, el cual cuenta con una gran cantidad de cableado en la parte inferior.

Este problema se encuentra sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Querétaro y Jalisco, donde se desconoce si algún vehículo impactó en él o el mismo pasó el tiempo hasta desgastada la madera, haciendo que se inclinara.

El poste hecho de madera se encuentra inclinado en dirección hacia la avenida, lo que causa la preocupación de los automovilistas en caso de que este pueda caer, ya que en la parte inferior cuenta con hasta cuatro enredaderas de cableado, que podrían acelerar su caída por el peso.

Además de los vehículos, también las personas que pasan por la zona temen que pueda caer mientras alguien cruce, ya que a pocas cuadras se encuentra una primaria, volviéndolo paso de los estudiantes.

Ante esto, se pide a las autoridades correspondientes realizar acciones cuanto antes para el retiro y restauración del poste, evitando así alguna futura emergencia o situación de riesgo.