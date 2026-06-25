Poste a punto de caer mantiene cierre en López Mateos

De acuerdo con vecinos del sector, la estructura resultó dañada hace aproximadamente una semana luego de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento

Un poste de alta tensión que presenta un severo riesgo de colapso mantiene cerrada la lateral de la avenida López Mateos, en circulación de norte a sur, antes de llegar a la avenida Juan Pablo II.

De acuerdo con vecinos del sector, la estructura resultó dañada hace aproximadamente una semana luego de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento registradas el pasado viernes, uno de los fenómenos que dejó diversos estragos en la zona metropolitana.

En el lugar se observa cómo el concreto de la banqueta se encuentra fracturado y desplazado debido al reblandecimiento del suelo, situación que comprometió la estabilidad del poste y afectó algunas conexiones eléctricas de viviendas y locales cercanos.

Ante el riesgo de que la estructura caiga sobre el camellón central, una zona con constante flujo vehicular y peatonal, elementos de Protección Civil acordonaron el área y restringieron el paso para prevenir accidentes.

Habitantes del sector señalaron que desde hace varios días deben rodear la zona para continuar con sus actividades diarias y manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se presente una interrupción en el suministro eléctrico.

Los vecinos hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que atienda la situación a la brevedad y realice las reparaciones necesarias, al considerar que el poste representa un peligro para quienes transitan por el lugar.