Port Laredo registra 300 mil millones en comercio durante 2025

A pesar de los cambios en la política comercial federal y las dinámicas globales que influyeron en los patrones de carga a nivel nacional

Port Laredo registró $353.94 mil millones de dólares en comercio internacional durante 2025, lo que representa un incremento de $14.94 mil millones en comparación con 2024 y refleja la fortaleza sostenida del comercio transfronterizo.

Crecimiento interanual y posicionamiento nacional

El crecimiento interanual de 4.4% reafirma la posición de Port Laredo como el principal puerto terrestre del Hemisferio Occidental y uno de los tres principales puertos de entrada de Estados Unidos por valor comercial, de acuerdo con los datos más recientes publicados por WorldCity.

A pesar de los cambios en la política comercial federal y las dinámicas globales que influyeron en los patrones de carga a nivel nacional, Laredo mantuvo un sólido desempeño en sectores clave como manufactura automotriz, productos energéticos, componentes tecnológicos y bienes de consumo.

Comercio vinculado a México y economía binacional

Más del 97% del comercio de Port Laredo está directamente vinculado con México, lo que subraya la importancia estratégica de la región dentro de la relación comercial bilateral más grande de Estados Unidos y la integración continua de las cadenas de suministro en Norteamérica.

“Este crecimiento interanual demuestra la resiliencia y fortaleza de nuestra economía binacional”, señaló el alcalde Dr. Victor D. Treviño. “Incluso ante cambios en la política comercial global y en las estructuras arancelarias, Port Laredo continúa siendo una puerta de entrada vital para el comercio y un motor de crecimiento económico y estabilidad en las cadenas de suministro tanto para Estados Unidos como para México.”

Nearshoring y competitividad regional

Analistas del sector destacaron que, si bien los ajustes arancelarios y las fluctuaciones del mercado internacional influyeron en las posiciones nacionales de varios puertos en 2025, la base comercial diversificada de Laredo y las tendencias de relocalización productiva (nearshoring) contribuyeron a sostener su crecimiento y fortalecer su competitividad a largo plazo.

El Distrito Aduanero de Laredo, que incluye todos los puertos bajo jurisdicción federal en la región, registró $481.8 mil millones de dólares en actividad comercial total durante 2025, lo que demuestra la magnitud y relevancia estratégica del corredor comercial de Laredo.

Infraestructura y modernización

Autoridades municipales señalaron que la inversión continua en infraestructura, la modernización de puentes, las mejoras en conectividad ferroviaria y una mayor coordinación transfronteriza serán fundamentales para mantener el crecimiento sostenido y fortalecer la posición competitiva del puerto en Norteamérica.

Acerca de Port Laredo

Port Laredo es el principal puerto terrestre del hemisferio occidental y el enlace comercial más importante entre Estados Unidos y México. Ubicado en el condado de Webb, Texas, el puerto integra operaciones de puentes internacionales, conectividad ferroviaria y actividades de zona de libre comercio que respaldan la manufactura transfronteriza y la integración de las cadenas de suministro en Norteamérica.

Con más del 97% de su comercio directamente vinculado a México, Port Laredo facilita el movimiento de productos automotrices, energéticos, electrónicos y bienes de consumo que impulsan la economía continental.