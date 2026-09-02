Porras a Adrián de la Garza generan reclamos en Congreso

Las consignas de apoyo no se detuvieron hasta que intervino la legisladora Anylú Bendición Hernández, quien cuestionó a Villarreal que no detuviera los gritos

Lo que sería una sesión solemne para arrancar los trabajos del Tercer Año Legislativo se convirtió en porras y consignas de apoyo en favor del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Decenas de personas tomaron el área de butacas del recinto legislativo para presenciar el inicio del periodo legislativo.

En un principio, los aplausos fueron dirigidos solamente para los priistas Lorena de la Garza, Armida Serrato y Fernando Aguirre

Reciben a Adrián de la Garza con porras

Al ingresar De la Garza al Pleno del Congreso, los aplausos y porras se desbordaron cada que fue mencionado en los discursos de los legisladores.

“Adrián gobernador”, “Adrián, tú sí resuelves”, fueron algunas de las aclamaciones que hizo el público.

La diputada de Morena, Greta Barra hizo una moción de orden para que la presidenta del Congreso, Perla Villarreal, detuviera las expresiones.

Sin embargo, las consignas de apoyo no se detuvieron hasta que intervino la legisladora Anylú Bendición Hernández, quien cuestionó a Villarreal que no detuviera los gritos y aplausos.

Diputada pide que sesión no se convierta en mitin

“Que no se convierta esto en un mitin político”, expresó Hernández, “sabemos que son iguales el PRIAN y MC y utilizan estos espacios para generar estas percepciones”. “Pedimos que haga usted su papel de presidenta y pare este circo”.

Tras intervenir Villarreal y pedir orden, las muestras de apoyo fueron disminuyendo hasta que finalmente las personas se fueron retirando.

Mientras algunos diputados fueron aplaudidos, los que pertenecían a Movimiento Ciudadano fueron abucheados.