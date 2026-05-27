Por temor a clonación de franeleros, retrasan QR a vecinos FIFA

Los vecinos involucrados residen en avenidas como Las Américas, Pablo Livas, Nuevo León y Exposición, en colonias como La Guerra, La Hacienda, Marte y Polanco

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, manifestó el temor de que los franeleros clonen los códigos QR de los gafetes que se darán a los vecinos del circuito FIFA para salir o entrar sin problema de la zona aledaña al Estadio Monterrey en el marco del Mundial de Futbol.

Debido a esto, su administración decidió retrasar lo más posible su entrega, la cual sucedería hasta una semana antes del arranque de la fiesta futbolera el próximo 11 de junio.

El presidente municipal dijo que así como el Municipio ya está listo y preparado para el Mundial, los gafetes también están listos, pero como los vecinos le comentaron a la autoridad que había franeleros que intentaban clonar los QR para hacer su negocio con el estacionamiento a la redonda de la sede mundialista, decidieron aplazar la entrega.

Como se sabe, la FIFA ordenó identificar los autos de las cerca de 589 familias que viven en la última milla antes de llegar al estadio, previo registro de los vecinos, con su nombre, domicilio y placas vehiculares.

En total, se les darán cerca de 4,000 QR, considerando que en una casa varios integrantes tienen auto y que además tendrán invitados. Es un solo QR por los cuatro partidos.

Los vecinos involucrados residen en avenidas como Las Américas, Pablo Livas, Nuevo León y Exposición, en colonias como La Guerra, La Hacienda, Marte y Polanco, entre otras.