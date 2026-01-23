Por segunda ocasión, una casa en Ampliación Nogales es balaceada

Agentes de la Fiscalía General de Justicia están en el lugar, llevando a cabo el peritaje y la investigación para dar con los responsables de este nuevo ataque

Por segunda ocasión, en lo que va del año, una vivienda en la colonia Ampliación Nogales, en García, Nuevo León, fue blanco de un ataque armado, resultando una mujer herida.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas del 22 de enero, presuntamente cuando Reyna Brigitte Ortiz Robles, de 19 años, se encontraba afuera de su casa en la calle Manzano número 420.

En ese momento, sujetos armados dispararon contra ella, causándole una herida en el glúteo izquierdo, y luego se dieron a la fuga.

Según fuentes policiales, la joven fue atendida de inmediato y trasladada a un hospital, donde se encuentra bajo observación médica. En el lugar del ataque se hallaron tres casquillos calibre 9 milímetros.

Es importante recordar que esta misma vivienda ya había sido atacada el pasado 4 de enero, cuando también se registró un ataque armado que dejó a dos personas asesinadas .

En aquella ocasión, las autoridades señalaron que el ataque podría estar relacionado con el narcomenudeo, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada.

En este momento, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado están en el lugar, llevando a cabo el peritaje y la investigación para dar con los responsables de este nuevo ataque.