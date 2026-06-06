Por segunda ocasión amenazan con presunto tiroteo en colegio

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al plantel para recabar evidencias e iniciar las investigaciones relacionadas con el caso.

Por segunda ocasión en menos de dos semanas, una amenaza relacionada con un presunto tiroteo encendió las alertas en la institución educativa ICAM, luego de que autoridades escolares informaran sobre el hallazgo de un nuevo mensaje escrito en los baños de alumnos varones con la leyenda: “Mañana tiroteo”.

La dirección del plantel comunicó a madres, padres y tutores que el escrito fue localizado durante el jueves y que, tras una revisión preliminar, presenta características distintas al mensaje detectado el pasado 28 de mayo, por lo que se presume que podría haber sido realizado por un alumno diferente al involucrado en el incidente anterior.

Tras el hallazgo, la institución informó que activó de inmediato sus protocolos de seguridad y dio aviso a las autoridades correspondientes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al plantel para recabar evidencias e iniciar las investigaciones relacionadas con el caso.

Como parte de las medidas implementadas, personal escolar realizó pláticas informativas y de sensibilización con estudiantes de primaria mayor y secundaria para abordar la gravedad de este tipo de amenazas, así como las consecuencias escolares, administrativas y legales que pueden derivarse de estos actos.

La escuela también revisó su sistema interno de videovigilancia, logrando identificar a los alumnos que ingresaron al área de los baños durante el periodo en que presuntamente fue realizado el mensaje. Con base en esa información se iniciará un proceso de investigación en coordinación con las autoridades.

La institución informó además que los presuntos responsables de la primera amenaza, ocurrida el 28 de mayo, continúan bajo seguimiento de las autoridades competentes mientras avanzan las indagatorias correspondientes.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad educativa, la dirección reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que pueda poner en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo que aplicará las medidas disciplinarias contempladas en su reglamento interno en caso de identificarse a los responsables.

Asimismo, se confirmó que continuará la implementación del Operativo Mochila como medida preventiva y que el área de orientación psicológica permanecerá disponible para brindar apoyo a los alumnos que pudieran verse afectados emocionalmente por la situación.

Como parte de las acciones preventivas, la próxima semana especialistas de la Dirección de Prevención Social acudirán al plantel para impartir una plática de concientización dirigida a estudiantes y familias, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y seguridad dentro de la comunidad escolar.

“Como parte de nuestro compromiso con la prevención, la próxima semana contaremos con la presencia de la Dirección de Prevención Social, cuyos especialistas impartirán una plática dirigida a nuestra comunidad educativa para concientizar sobre este tema y brindarnos herramientas concretas para abordarlo de manera conjunta.

Les compartiremos

oportunamente el día y horario

correspondientes.”

Hasta el momento no se ha reportado ninguna situación de riesgo real ni personas lesionadas; sin embargo, las investigaciones continúan para determinar quién o quiénes fueron responsables de realizar la nueva amenaza.