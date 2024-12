¿Por qué siguen al alza los choques en la urbe regia?

El área metropolitana de Monterrey enfrenta un chocante problema.

Y es que tal parece que con cada auto que se suma al parque vehicular la probabilidad de accidentes de tránsito aumenta.

Más de dos millones de vehículos circulan por Nuevo León, pero el 90 por ciento de los choques se concentran en unos cuantos municipios, ante esto los especialistas apuntan a que urgen estrategias.

Un análisis a los números refleja que cada año se suman aproximadamente 100 mil vehículos a las calles, tendencia que no disminuyó ni con la depuración hecha por el cambio de placas en el 2023.

En los últimos cinco años se han registrado casi 400 mil choques en la metrópoli.

De estos el 55 por ciento se han registrado entre el 2021 y el 2023, incrementando en más de 10 mil choques en ese periodo

La causa parece ser muy clara, un incremento de autos en las calles que impacta directo en la frecuencia de accidentes de tránsito.

Sin embargo, asociaciones como Movimiento de Activación Ciudadana, MOVAC, apuntan a múltiples factores, entre estos la falta de cultura vial.

“Es importante revisar que es lo que está sucediendo, si es una cuestión cultural o es un error de la vía o porque no se está aplicando la ley correctamente”, mencionó Luisa PeresBarbosa, de MOVAC. “Pero sí los accidentes nos muestran que la mayoría se debe a un exceso de velocidad, pues debemos como autoridades enfocarnos en la cuestión de la velocidad”.

Por esto en el 2018 se creó el OCISEVI, el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial, con el objetivo de diseñar estrategias y programas encaminados a la prevención de estos hechos viales.

"La idea de poder tener estos números es porque lo que no se mide no se puede mejorar. Los datos no mienten, esa es la evidencia científica y si los datos están indicando que en ciertos puntos es donde suceden la mayor cantidad de hechos de tránsito hay que revisar que está sucediendo", añadió PeresBarbosa.

El OCISEVI agrupa los datos que nos permiten conocer cómo y porqué chocamos.

Por ejemplo, hoy sabemos que el siniestro principal son los choques por alcance, que los viernes es cuando más ocurren accidentes o bien que es entre 36 y 45 años el rango de edad de los presuntos responsables.

“Lamentablemente la gran mayoría de los choques por alcance son respuesta de alguna distracción y el mayor distractor en un vehículo es el celular", dijo Jesús Marcos García, secretario de Movilidad en San Nicolás.

Con este conocimiento sobre la problemática de la movilidad, hay una pregunta que sigue en el aire, ¿Por qué seguimos siendo la ciudad con más choques en México?

