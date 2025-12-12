¿Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe?

Una tradición que va más allá del 12 de diciembre revela cómo la devoción guadalupana conecta peregrinaciones, plegarias y esperanza en la vida diaria.

La Virgen de Guadalupe es un poderoso símbolo espiritual de protección, esperanza, unidad y fe, especialmente para México y América Latina, y a quien celebramos cada 12 de Diciembre.

Es vista como la Madre de Dios y la figura materna que nos ofrece consuelo y guía.

¿Cómo fue que se le apareció la Virgen a San Diego en el Cerro del Tepeyac?

Según la tradición, la Virgen se le apareció en cuatro ocasiones al índigena Juan Diego, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531.

En su primera aparición, pidió que se le construyera un santuario en el Cerro del Tepeyac.

El obispo no lo creyó hasta que Juan Diego le llevó la prueba definitiva: una tilma de la que, milagrosamente, se desprendieron rosas y apareció la imagen estampada de la Virgen Morena..

Así, el Obispo tuvo que dar fe del milagro, tras ver lo que se desprendió del ayate de Juan Diego.

El principal milagro de la Morenita del Tepeyac es, precisamente, su imagen en la tilma de Juan Diego.

Tras eso, se consolidó como símbolo de fe y fusión cultural entre lo indígena y lo español.

Los milagros atribuidos a lo largo de los siglos refuerzan su rol como Patrona de México.

Así se celebra la fiesta de la Virgen se celebra el 12 de diciembre

Pero desde dos meses antes, los mexicanos organizan coloridas peregrinaciones hacia su Santuario, donde la veneran con matachines, cantos y mucho folclor guadalupano.

Y la noche anterior al día 12, los santuarios o basílicas en su honor se colman de fieles para celebrar una fiesta a la que llaman "Las mañanitas a la Guadalupana" o "Serenata a la Virgen".

Los mexicanos le rezamos y le pedimos favores, como la salud, el trabajo y el bienestar de los seres queridos. Y nos encomendamos a ella cuando pasamos por momentos difíciles.

El 12 de diciembre es su día, pero la veneramos todo el año.