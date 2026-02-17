¿Por qué no se come carne los viernes de Cuaresma? Te explicamos

Con el paso del tiempo, esta práctica se consolidó como una forma concreta de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Durante la Cuaresma, millones de fieles católicos practican la abstinencia de carne los viernes, una costumbre que tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo y que está vinculada al sentido de penitencia, sacrificio y conversión espiritual.

¿Por qué surgió la abstinencia de carne en la Cuaresma?

En la antigüedad, la carne era considerada un alimento relacionado con la celebración y la abundancia, por lo que dejar de consumirla representaba un acto de renuncia.

Con el paso del tiempo, esta práctica se consolidó como una forma concreta de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Explican el sentido espiritual del ayuno y la abstinencia

El sacerdote David Jasso, de la parroquia María Madre de la Iglesia, explicó que esta tradición forma parte del espíritu de conversión que caracteriza este tiempo litúrgico.

“Por eso la Iglesia pide el ayuno y la abstinencia; el ayuno obligatorio es el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. La abstinencia es el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma”.

El sacerdote subrayó que la práctica no se limita únicamente a cambiar el menú, sino que implica un compromiso interior.

“Es una tradición de mucho tiempo en la Iglesia porque tiene que ver con abstenerse de algo que te gusta y que sea un verdadero sacrificio que puedas ofrecer”.

¿Qué significado tienen los viernes dentro del cristianismo?

Además, explicó que los viernes tienen un significado especial dentro del cristianismo, ya que desde sus orígenes han sido considerados días de penitencia y reflexión.

“Los viernes en la Iglesia, desde que nació el cristianismo, tienen un sentido de penitencia, renuncia, esfuerzo y sacrificio; cualquier viernes en general, pero particularmente en la Cuaresma se enfatiza eso”.

Relacionan la tradición con los 40 días de Jesús en el desierto

Recordó que esta tradición está profundamente arraigada porque la Cuaresma conmemora los 40 días que Jesús pasó en el desierto, un tiempo de preparación y reflexión.

Buscan la transformación interior durante la Cuaresma

Finalmente, destacó que el objetivo principal de estas prácticas es la transformación interior.