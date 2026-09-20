¿Por qué en Monterrey no tiembla como en la CDMX?

Aunque ambas son grandes metrópolis con densa población e infraestructura, su comportamiento ante los fenómenos telúricos no podría ser más opuesto

Mientras que en la Ciudad de México el sonido de la alerta sísmica paraliza el tránsito y moviliza a millones de personas, en la Zona Metropolitana de Monterrey los temblores son eventos sumamente raros, perceptibles casi de forma anecdótica y en zonas muy específicas.

Aunque ambas son grandes metrópolis con densa población e infraestructura, su comportamiento ante los fenómenos telúricos no podría ser más opuesto.

La razón principal de este contraste radica en dos factores clave: la distancia a las fallas tectónicas más activas y la naturaleza del suelo sobre el que están construidas.

La distancia de las placas tectónicas

Para entender por qué la capital del país sufre constantes sismos y Monterrey no, es necesario mirar el mapa tectónico de México.

La Ciudad de México se encuentra directamente expuesta a la interacción entre la placa de Cocos y la placa norteamericana. La placa de Cocos se desliza por debajo de la norteamericana en la costa del océano Pacífico (proceso conocido como subducción).

Al atorarse y liberarse repentinamente, esta zona genera fricciones masivas a unos 300 o 400 kilómetros de la capital. La energía viaja desde estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán e impacta fuertemente a la CDMX.

Un lago vs. roca firme

En contraste, Monterrey se sitúa en el interior firme de la placa norteamericana, a miles de kilómetros de las zonas de subducción del Pacífico y muy distante también de las fallas activas del golfo de California.

Nuevo León se localiza sobre una zona tectónica intraplaca, caracterizada por ser geológicamente estable y con bajo nivel de esfuerzo, lo que reduce dramáticamente la frecuencia e intensidad de los eventos sísmicos.

En Nuevo León sí tiembla

Decir que en Monterrey "nunca tiembla" es una imprecisión popular. Aunque la percepción pública es de total inmovilidad, la entidad registra microsismos o sismos de baja magnitud (habitualmente de entre 2.5 y 4.2 grados en la escala de Richter). Municipios como Montemorelos, Linares y Cadereyta, e incluso zonas como Linares o Santiago cerca de la sierra, han experimentado movimientos telúricos en el pasado.

Muchos de estos pequeños sismos locales están ligados al reacomodo de fallas geológicas antiguas o a fenómenos de sismicidad inducida. Sin embargo, debido a su baja magnitud y a la solidez del terreno, rara vez generan daños estructurales o son percibidos en la superficie por la población urbana.

Mientras que en el centro y sur de México la protección civil prioriza protocolos ante terremotos catastróficos, en la Sultana del Norte la cultura de prevención se enfoca principalmente en fenómenos meteorológicos como sequías, inundaciones y vientos huracanados. La geología, esta vez, juega a favor del territorio regiomontano.