¡Por poquito! Jóvenes casi chocan con señalética en Gonzalitos

Dos jóvenes evitaron por centímetros golpearse contra señalética vial al viajar sobre una limosina Hummer en movimiento en un desnivel de Monterrey

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Un momento de celebración estuvo a segundos de terminar en tragedia luego de que tres jóvenes fueran captados cuando aparentemente estuvieron a punto de golpearse contra la señalética vial mientras viajaban en una limosina Hummer sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey.

Los hechos fueron grabados durante la tarde del viernes, alrededor de las 15:00 horas, cuando la unidad circulaba por el paso a desnivel ubicado a la altura de la avenida Fleteros.

En el video, captado por una automovilista que transitaba por la zona, se observa a los jóvenes festejando sobre la parte superior de la limosina mientras esta avanzaba hacia el desnivel.

Debido a la altura del vehículo y a la posición en la que se encontraban, ambos estuvieron a escasos segundos de sufrir un fuerte golpe al aproximarse a la estructura y a la señalética instalada en el paso deprimido.

Las imágenes muestran cómo, justo antes del posible impacto, los jóvenes logran agachar la cabeza y ponerse a salvo, evitando por centímetros una colisión que pudo haber dejado consecuencias graves.

La conductora que grabó la escena manifestó preocupación ante el riesgo que enfrentaban los ocupantes de la limosina, al considerar inminente el golpe conforme la unidad se acercaba al desnivel.

A pesar del dramático momento captado en video, en este hecho no se reportaron personas lesionadas ni daños adicionales. La grabación comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios reaccionaron señalando el peligro de este tipo de acciones al viajar en vehículos de gran altura sobre vialidades con pasos a desnivel y estructuras metálicas.