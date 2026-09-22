Por jugar carreritas, dos conductores chocan en San Pedro

Presuntas carreritas entre dos vehículos terminaron en un aparatoso choque en San Pedro, donde una camioneta volcó y derribó un poste.

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Una presunta carrera entre dos vehículos terminó en un aparatoso accidente que dejó una camioneta volcada, daños materiales y un poste de energía eléctrica derribado, durante la madrugada de este lunes en San Pedro Garza García.

El accidente ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Residencial San Agustín, Primer Sector, donde presuntamente dos vehículos circulaban a exceso de velocidad mientras jugaban carreritas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Mercedes perdió el control del volante y se impactó contra una Volkswagen Tiguan, provocando que esta última terminara volcada sobre la vialidad.

Tras el choque, el Mercedes salió del camino, derribó un poste de energía eléctrica y posteriormente se impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Los tripulantes del Mercedes abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

En la Tiguan viajaban tres personas, quienes pese a lo aparatoso del accidente no fueron trasladadas a un hospital.

Elementos de vialidad y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para atender el percance y realizar las labores correspondientes, mientras se investigaba la presunta carrera que habría provocado el accidente.