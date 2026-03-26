Por falta de quórum cierran sesión y no hay presupuesto

En entrevista, Mario Soto, Jesús Elizondo y Berenice Martínez diputados de Morena, indicaron que ellos no responden a nadie que no sea a su partido

Por falta de diputados de todos los partidos en el pleno, la sesión se cerró, se fueron de vacaciones y no salió el presupuesto para este 2026.

Aunque desde ayer se dio a conocer que se rompió el acuerdo entre Morena, PRI y PAN debido a que estos últimos dos grupos querían aprobar también una reforma electoral, hoy los morenistas lo confirmaron y agregaron que no estaban de acuerdo con la Ley de Coordinación Hacendaria.

En entrevista, Mario Soto, Jesús Elizondo y Berenice Martínez, diputados de Morena, indicaron que ellos no responden a nadie que no sea a su partido, luego de que fueron acusados tanto por el PRI como por el PAN de que seguían órdenes del gobernador Samuel García.

“Aquí hay que dejar algo bien claro, nosotros estamos a favor del presupuesto, como dice mi compañero Mario, ellos tienen la mesa directiva. Pudimos haber seguido ayer que se subiera el presupuesto y decidieron no subirlo porque no se garantizaban los votos para la reforma electoral a su modo.

“Entonces, es culpa de ellos, quieren engañar al pueblo de Nuevo León a decir que es culpa de Morena, que está en manos de Morena el presupuesto, eso es completamente falso. Nosotros estamos a favor y si lo suben, nosotros vamos a votar a favor y están garantizados esos 28 votos. Pero no vamos a negociar el presupuesto por una reforma acelerada electoral o por una reforma acelerada de transparencia”, dijo Berenice Martínez.

En el mismo sentido, Mario Soto indicó que se pudo subir la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos, mientras que la Ley de Coordinación Hacendaria pudo modificarse haciendo reservas, para que la repartición de las participaciones federales fuera más justa entre los municipios con más población y mayor crecimiento.

“Lo que nosotros ahorita estaríamos dispuestos para transitar es ley de ingresos y ley de egresos, así tal cual; la ley de coordinación hacendaria, ¿qué pasa? Tengo que ser muy claro aquí: yo soy un representante del municipio de García. Este tema de la ley de Coordinación Hacendaria, que del 20 al 25, imagínense, al municipio de San Pedro, con un poquito más de 100,000 habitantes, le tocarían aproximadamente como 300 millones de pesos. ¿Saben cuánto le tocaría a García con más de 500,000 habitantes? Solo 70 millones de pesos, díganme si eso es bueno. “Yo aquí en este congreso no voy a votar que siga habiendo una desigualdad entre la zona periférica y San Pedro. Así tal cual. Eso lo tengo que decir. Y eso es lo que quiere el PRIAN. Pero nosotros no estamos con eso”, agregó Mario Soto.

Aunque la sesión sí se inició con 24 diputados con asistencia en el tablero, más cuatro en línea, no se alcanzaban los 28 diputados presentes en el tablero para cambiar el orden del día y dar más tiempo para que pudiera salir el presupuesto.

La falta de este quórum se debía a que los diputados morenistas Mario Soto, Jesús Elizondo, Greta Barra, Brenda Velázquez, Reyna Reyes y Grecia Benavides fueron al evento de la Caintra al que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mientras que los diputados de Movimiento Ciudadano, a pesar de que sí estaban en el Congreso, no tomaron asistencia, ya que no quisieron darles el quórum para lograr hacer más tiempo para sacar el presupuesto.

“Es una estrategia política (el no tomar asistencia en la sesión) para evitar los atropellos que ellos quieren llevar a cabo tanto en la Comisión como en el Pleno del Congreso”, dijo la diputada Sandra Pámaness. Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, indicó que Movimiento Ciudadano no quiere que haya un presupuesto, porque al gobernador Samuel García le conviene que no se apruebe, porque cualquier recurso extra que entre al estado lo podrá usar a su conveniencia. “Yo creo que por ahí va el aferrarse a que no hay un presupuesto actualizado; es porque cada peso adicional que llegue al Estado, excedente de lo que llegó el año anterior, él lo va a tener para libre disposición. “Y estás hablando de más o menos 60 millones de pesos, entonces, claro que a él le conviene que el recurso de Nuevo León no esté etiquetado. Y por supuesto que va a querer que cada peso que le entre lo pueda usar a él como si fuera dinero propio”, dijo Lorena de la Garza.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, reprobó el hecho de que los diputados de Movimiento Ciudadano y la mayoría de los de Morena no estuvieran presentes en la sesión y los acusó de ser aliados de Samuel García.

“Aquí está la pantalla, somos 23 diputados presentes y los diputados de MC otra vez queriendo secuestrar el Congreso, como lo hicieron la legislatura anterior, no quieren entrar al pleno porque no quieren que avancemos con los dictámenes de presupuesto que ya se terminaron de leer en la comisión. “Estamos esperando que más tarde se puedan reintegrar los compañeros para poderlos poner a discusión y a votación y poderlos pasar al pleno; yo esperaría que mis compañeros de Morena ya definan lo que ellos dicen, ¿no? O van a estar del lado del pueblo o van a estar del lado del gobernador. Pero pues ya que se abran de capa, porque claramente con su sola actitud el día de ayer, pues se vio el nerviosismo de algunos de algunos compañeros, pues nomás que digan y que ya voten abiertamente”, agregó De la Fuente.

La sesión del Congreso inició a las 14:20 minutos con 24 diputados presentes en el tablero, 10 del PAN, 10 del PRI, Perla Villarreal del PRD, los diputados de Morena, Berenice Martínez y Tomás Montoya, y una asistencia del diputado Mario Salinas de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, cuando comenzaron a leer los expedientes, la diputada del PAN, Claudia Caballero, pidió que se revisara el quórum de la sesión y ya solo había 17 diputados en el pleno, por lo cual la sesión se tuvo que cerrar y el presupuesto ya no se subió al pleno.