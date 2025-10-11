Por el medio ambiente de NL, trabajamos en tiempo y forma: García

En redes sociales, el mandatario difundió un video para destacar la creación de distintos organismos en apoyo a la ecología

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El gobernador Samuel Alejandro García informó que se avanzó "en tiempo y forma" con la Secretaría de Medio Ambiente.

A través de un video, el mandatario estatal informó durante su administración, se creó la Secretaría del Medio Ambiente, la Agencia de Calidad del Aire, Centro de Atención Animal, así como la División Ambiental, con el objetivo de sancionar a quien dañe el medio ambiente.

En estos cuatro años, García Sepúlveda afirmó que se plantaron cientos de miles de árboles, por lo que se espera que la meta llegue a un millón.

También afirmó que cientos de toneladas de basura fueron sacadas de los ríos, durante los despliegues de limpieza realizados durante la administración.

Por último, el gobernador del Estado reafirmó su compromiso con la ciudadanía y el medio ambiente.