Por bajas temperaturas, piden cuidado con calefacción

Experto en el manejo de estos equipos brinda recomendaciones para sacarle provecho si tiene pensado utilizarlo ante la baja de temperatura

Si en su hogar va a prender la calefacción para protegerse del frío, hay que fijar la temperatura del aparato en 24 grados.

El experto en venta, instalación y mantenimiento de climas, Jesús Felipe Silva Cavazos, explicó que así evitará problemas.

"Cuando baja la temperatura, la unidad condensadora que está al exterior de las viviendas se puede congelar porque cambia el ciclo: cuando está el frío, la condensadora avienta aire caliente, y en unidad interior avienta aire frío, pero cuando está en modo de calefacción se invierte el ciclo y el frío en la unidad evaporadora ahora lo va a aventar a la unidad condensadora, entonces es muy importante que le coloquemos la temperatura en 24 grados por este cambio de la válvula", explicó.

Si lo deja en otra temperatura, como sería los 30 grados, el equipo no descansará, ni dará la función de descongelamiento a la condensadora, y usted no podrá disfrutar la temperatura "calientita".

En este negocio de la avenida Colón, entre Diego de Montemayor y Manuel Doblado, en Monterrey, saben de lo que hablan.

Cuando aparece la palabra "HI", es por un manejo inadecuado del equipo.

"Ésos son errores de que la unidad condensadora está en modo de descongelamiento y a veces también la unidad interior puede hacer unos ruidos no muy comunes, ¿por qué?, porque está haciendo cambios y aventando aire caliente o aire frío haciendo modos internos para poder descongelar la unidad exterior", aclaró.

Muy importante: el equipo debe recibir mantenimiento cada seis meses, precisamente antes de que inicien el invierno y el verano.

Los filtros deben recibir limpieza. Le explicaremos cómo hacerlo:

"Vienen dos hojitas, las podemos levantar, sin miedo, el equipo debe tener un clip, hay que desgancharlo, puede tronar, hacer un ruido como un tronido, simplemente es que es una grapa, abrimos y vamos a sacar lo que es un filtro colocado en el centro del evaporador, este modelo tiene un filtro, que está por la parte superior y éste sería el filtro, la forma de lavarlo es a la forma inversa, por aquí succiona y el polvo queda atrapado en esta parte, pero para limpiarlo lo podemos voltear y podemos con agua a presión limpiarlo, o con un trapo o cepillo podemos limpiarlo, igualmente se sacude y se vuelve a acomodar en el equipo y listo", detalló.

Así que con la calefacción a la temperatura adecuada y con el mantenimiento del aparato, usted y su familia la pasarán bien.