Poniente de Escobedo enfrenta crisis por fugas de aguas negras

Uno de los puntos señalados se encuentra sobre la avenida Agualeguas, en su cruce con Agustín de Iturbide, en la colonia Nueva Esperanza,

Habitantes de distintas colonias del poniente de Escobedo denunciaron una problemática por constantes fugas de aguas negras que, aseguran, llevan meses sin ser reparadas y han comenzado a afectar la movilidad, las condiciones sanitarias y las actividades cotidianas de las familias del sector.

Vecinos de colonias como Nueva Esperanza y Santa Martha señalaron que las corrientes de drenaje se han extendido por diversas calles, generando acumulaciones de agua residual y malos olores, una situación que se ha agravado con el paso del tiempo.

Reportan fuga de aguas negras frente a kínder en Nueva Esperanza

Uno de los puntos señalados se encuentra sobre la avenida Agualeguas, en su cruce con Agustín de Iturbide, en la colonia Nueva Esperanza, donde fue reportada una fuga de aguas negras en el exterior del kínder Martín de Zavala.

La presencia de aguas residuales en las inmediaciones del plantel preocupa a padres de familia y habitantes, debido a que diariamente transitan por el lugar niñas, niños y adultos que acuden a las actividades escolares.

Los denunciantes señalaron que esta situación representa un problema para quienes deben caminar por la zona, además de las molestias ocasionadas por el agua contaminada que permanece sobre la vialidad.

Otra de las fugas reportadas se localiza en el cruce de Santa Úrsula y Santa Teresa, en la colonia Santa Martha, donde vecinos describieron una corriente de drenaje que lleva meses extendiéndose por el sector.

De acuerdo con los habitantes, el agua residual se ha mantenido estancada en algunos puntos y ha comenzado a generar malos olores, por lo que temen que las condiciones sanitarias continúen deteriorándose si no se atiende el problema.

Asimismo, se reportó otra problemática relacionada con el drenaje en el cruce de Roma y Santa Úrsula, en el sector Valle de San Francisco, donde los residentes también solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes.

Solicitan a Agua y Drenaje reparar infraestructura dañada

Los vecinos indicaron que las afectaciones no se limitan a una sola calle, sino que se han presentado en distintos puntos del poniente de Escobedo, por lo que consideran necesario revisar las condiciones del sistema de alcantarillado para identificar el origen de las fugas y realizar las reparaciones necesarias.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que envíe personal a los sectores afectados, atienda los reportes y repare la infraestructura dañada.